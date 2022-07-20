كيف ستبدو الكاميرا الأمامية لـ"آيفون 14" المنتظر؟.. مجسم يكشف السر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كيف ستبدو الكاميرا الأمامية لـآيفون 14 المنتظر.. مجسم يكشف السر

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

دخلت الاستعدادات لإطلاق الجيل الجديد من آيفون في مراحلها الأخيرة، مع ظهور لقطات مسربة تكشف عن مظهر جدي لما سيبدو عليه الهاتف.



ووفق أحدث التسريبات على منصات التواصل وعبر خبراء مهتمين بأخبار أبل، ظهرت لقطات لمجسمات جديدة، توحي بما سيبدو عليه التصميم الخارجي لهاتف أبل المرتقب.

تلك المجسمات تكشف تحديدا عما سيبدو عليه تصميم هاتف iPhone 14 Pro Max، وتوضح تفاصيل أكثر حول تصميم هذا الإصدار.

واللقطات المسربة كان أكثر ما لفتت له الأنظار، التصميم المغاير الذي سيطرح به الهاتف في الجزء المخصص للكاميرا الأمامية.

وفصل الخبراء هذا التصميم الجديد للكاميرا الأمامية لهاتف آيفون 14 يروي ماكس، أنها ستطرح بتصميم ثقب وآخر بتصميم“ pill”، على أن تتضمن الفتحة الأكبر نظام Face ID الذي يشمل مستشعر IR، مع أنباء بأن الكاميرا ستدعم ميزة الضبط التلقائي.

من جانب آخر تأتي الإصدارات الرئيسية من هواتف iPhone 14 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تنطلق الهواتف برقاقة أبل السابقة A15، وفق ما ذكرته أحدث التسريبات.

هواتف آيفون ضد المطر

وتعيش شركة أبل حاليا فترة انتعاشة مميزة، بفضل ما تعلن عنه من براءات اختراع، ستسهم في تطوير شكل أجهزتها الذكية مستقبلا.

وكانت من أحدث براءات الاختراع التي أعلنت عنها الشركة العملاقة، براءة اختراع جديدة سجلتها في مكتب USPTO في الولايات المتحدة ستتيح ميزة تشغيل هاتف آيفون للمرة الأولى تحت المطر، دون القلق من تأثير مياه الأمطار عليه.

وعلى الرغم من اتاحة تقنية لعمل الهواتف الذكية في أجواء رطبة ومقاومة المياه، إلا أن هذه الهواتف لم تثبت كفاءة بعيدة المدى في النجاة من الاختلاط بالمياه.

من أسباب ذلك ما لمسه مستخدمو هذه الهواتف من صعوبة في التحكم في الشاشة في وجود المياه، وهو ما ترغب أبل في التغلب عليه باختراعها الجديد.

وبحسب ما نشر من لقطات توضح براءة الاختراع الجديد من أبل، في الخاصية الجديدة ستعزز قدرة التحكم في الهاتف أثناء الأمطار عبر مستشعرات للرطوبة والضغط، تزيد من قدرة الشاشة على الادراك السريع للمس المستخدم لها، وتزيد من حساسية الشاشة لهذا السبب.

ولم تكشف أبل حتى الآن عن موعد رسمي تطلق به هذه الخاصية الجديدة عبر هواتفها المستقبلية من آيفون.