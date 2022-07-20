بعد إطلاقهما رسميًا... هذه أبرز مواصفات "iQoo 10" و"10 Pro"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إطلاقهما رسميا... هذه أبرز مواصفات iQoo 10 و10 Pro

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

أطلقت شركة ”إيكو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، الثلاثاء، سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة ”iQoo 10″، التي تأتي بمواصفات وإعدادات تزعم الشركة أنها تقدم لأول مرة في الفئة السعرية هذه.



وتتضمن السلسلة الجديدة هاتفين، بما في ذلك إصدار أساس iQoo 10"، وآخر احترافي“10 Pro“.

ويتميز الإصدار الأساس بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.78 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع 19.8:9، ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتدعم الشاشة أيضًا 1.07 مليار لون، ومجموعة تدرج ألوان من نوع ”DCI-P3″، مع سطوع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى دعم خاصية ”HDR10+“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”آيكوو“ التقلديدية، ”OriginOS Ocean“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم حاليًا، الذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 730“.

ويعمل المعالج جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع“UFS 3.1“.

ويضم الهاتف مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة، ومكبرات صوات ستيريو، وصوت ”هاي فاي“ ومنفذ ”USB-Type C“.

ويحتوي الهاتف الذكي الجديد الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – على بطارية ثنائية الخلية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

ويزن الجهاز حوالي 207 غرامات.

وفيما يتعلق بخيارات الاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، و“واي فاي“ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرنز)، و“Bluetooth 5.2″، و“GPS / GLONASS“، وNFC“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”iQoo 10“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يضم مستشعرًا أساسًا من نوع ”ISOCELL GN5″ بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا فائق الاتساع بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعرًا أخيرًا من نوع“IMX663“ بدقة 12 ميغابكسل.

ويأتي إعداد الكاميرا مجهزًا بشريحة تصوير داخلية من نوع ”V1+“ للحصول على أداء رائع للكاميرا. وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

ويبدأ سعره من 548 دولارًا.

iQoo 10 Pro

يتميز الطراز الاحترافي في التشكيلة، ”iQoo 10 Pro“، بشاشة منحنية من نوع ”E5 LTPO AMOLED“ مقاس 6.78 بوصة، بدقة ”QHD+“ (1440 × 3200 بكسل)، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

وتأتي الشاشة مع معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، تدعم 1.07 مليار لون، ومجموعة تدرج ألوان من نوع“DCI-P3″، وسطوع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى دعم خاصية ”HDR10+“.

ويتميز الهاتف بنفس إعدادات ومواصفات شقيقه ”iQoo 10″، لكنه يختلف في شاحن البطارية الذي يأتي بقوة 200 وات، وشحن لاسلكي بقوة 50 وات.

ويزن حوالي 216.2 غرامًا.

وتم تجهيز الجهاز أيضًا بمستشعر لبصمة الأصابع ثلاثي الأبعاد يعمل بالموجات فوق الصوتية، كما أنه مزود بتقنية فتح الوجه.

وتدعي شركة ”آيكوو“، وهي شركة فرعية مملوكة لـ“فيفو“، أن سلسلتها الجديدة تُعد أول مجموعة هواتف ذكية يتم إنتاجها بكميات كبيرة تتميز بتكنولوجيا الشحن السريع بقدرة 200 وات. ويدعم الهاتف أيضًا اتصال ”Bluetooth v5.3“.

ويتميز كذلك بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يضم مستشعرًا أساسًا من نوع ”Samsung GN5“ بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.75، ومستشعرًا فائق الاتساع من نوع ”Samsung JN1“ بدقة 50 ميغابكسل و150 درجة بفتحة عدسةf / 2.27 عدسة، ومستشعر ”صورة مكافئة“ بدقة 14.6 ميغابكسل يدعم التثبيت البصري (OIS).

ويأتي إعداد الكاميرا الخلفية مزودًا بالقدرة على تسجيل مقاطع فيديو تصل جودتها إلى ”8K“، كما يوفر أيضًا تقريبًا بصريًا ”3x“ وتقريبًا رقميًا يصل إلى ”40x“.

وبالنسبة لصور السيلفي، يتميز الهاتف بكاميرا بدقة 16 ميغابكسل.

ويبدأ سعر الهاتف من 741 دولارًا.