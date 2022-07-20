شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى: متمسكون بعودة شرق الفرات لسلطة الحكومة الشرعية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على تمسك بلاده بعودة شرق الفرات للحكومة السورية، مشيرا إلى أن بعض الدول التي تنتهك سيادة سوريا تحاول ترسيخ وجود عسكرى غير شرعى لها هناك.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحات له عقب اجتماع "الترويكا" (روسيا، إيران وتركيا) في طهران - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الاجتماع ناقش الوضع في شمال شرق سوريا، في الفرات، حيث تجري محاولات لترسيخ وجود عسكري أجنبي غير شرعي هناك في انتهاك لسيادة الدولة السورية، كما تثار النزعات الانفصالية بدعم من بعض الدول.

وأكد أن روسيا متمسكة بعودة شرق الفرات لسيطرة الحكومة الشرعية في سوريا.