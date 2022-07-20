شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تطالب بارتداء الكمامة بعد وفاة 96 شخصا بكورونا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية وفاة 96 شخصًا بفيروس كورونا المستجد-19 ، خلال أسبوع في تونس.



وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول الوضع الوبائي في تونس، إلى إصابة 27 ألفًا و340 شخصًا خلال نفس المدة.



وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" في تونس رياض دغفوس، في تصريحات سابقة، أن الوضع الوبائي تحت السيطرة في تونس، داعيًا المواطنين إلى الحذر والالتزام بوسائل الوقاية، ولبس الكمامة فى الفضاءات المغلقة والعامة، وتهوئة الفضاءات.