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الصحة التونسية تطالب بارتداء الكمامة بعد وفاة 96 شخصا بكورونا خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية وفاة 96 شخصًا بفيروس المستجد-19 ، خلال أسبوع في تونس.


وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول الوضع الوبائي في تونس، إلى إصابة 27 ألفًا و340 شخصًا خلال نفس المدة.


وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" في تونس رياض دغفوس، في تصريحات سابقة، أن الوضع الوبائي تحت السيطرة في تونس، داعيًا المواطنين إلى الحذر والالتزام بوسائل الوقاية، ولبس الكمامة فى الفضاءات المغلقة والعامة، وتهوئة الفضاءات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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