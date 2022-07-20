شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والجزائر تبحثان دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ممّيش، خلال لقائه، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع قائد القوات البحرية الجزائرية اللواء محفوظ بن مداح دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره بين البلدين، بحضور الفريق بالبحرية عادل جهان رئيس أركان جيش البحر.

واستعرض الطرفان الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين والإرادة المُشتركة للعمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكري بين الجانبين عموما وتطوير العمل بين البحريتين الشقيقتين بصفة خاصة.

يذكر أن قائد القوات البحرية الجزائرية يشارك إلى جانب ممثلين من بحريات دول حوض المتوسط في ملتقى كبار قيادات البحرية الذي تحتضنه تونس في الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجاري، في إطار مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتمرين البحري “Phoenix express 22” الذي انتظم خلال شهر يونيو الماضي بتونس.