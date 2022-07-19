انبعاثات الكربون من حرائق غابات إسبانيا والمغرب تحطم الأرقام القياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات

قالت خدمة ”كوبرنيكوس“ لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، إن حرائق الغابات في إسبانيا والمغرب أدت إلى المزيد من انبعاثات الكربون، في يونيو/ تموز ويوليو/ حزيران من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة في الأعوام السابقة منذ 2003.



واجتاحت حرائق الغابات أجزاء من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا؛ مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وأجبر الألوف على إخلاء منازلهم، كما أدى إلى حدوث تلوث وانبعاث غازات الاحتباس الحراري الضارة بالصحة.

وتسببت الحرائق في إسبانيا في خروج 1.3 مليون طن من انبعاثات الكربون في الفترة من يونيو/ حزيران إلى 17 يوليو/ تموز، وهي أعلى كمية تخرج في تلك الفترة في أي عام سابق منذ أن بدأت مجموعة كوبرنيكوس في تسجيل البيانات عام 2003.