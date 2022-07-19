شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد عزمها دعم الصومال في مواجهة الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة البريطانية لدى الصومال كيت فوستر، عزم حكومة بلادها على دعم الصومال في مواجهة الجفاف الذي ضرب بعض أقاليم البلاد، مشيرة إلى عزم الحكومة البريطانية على تدريب موظفي البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشعب الفيدرالي بالصومال شيخ آدم محمد نورمدوبي، اليوم /الثلاثاء/، مع السفيرة البريطانية.

وبدوره، أشاد رئيس مجلس الشعب الصومالي بجهود الحكومة البريطانية لدعم البرلمان الفيدرالي والذي ساهم في رفع كفاءة الموظفين، مشيرا إلى أنه يمنح الأولوية لمعالجة موجة الجفاف المُتكررة.