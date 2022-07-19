تقرير: موجة الحر الشديدة تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

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قال تقرير إخباري إن موجة الحر غير المسبوقة التي تتعرض لها أوروبا حاليا تفاقم من أزمة الطاقة في القارة العجوز، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والفوضى في الأسواق العالمية.



وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه ”في غرب أوروبا كانت هناك مؤشرات على ما حذّرت منه السلطات الفرنسية المتمثل في الدمار الحراري، ففي ظل حرائق الغابات، تم إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من منازلهم في فرنسا“.

وأضافت الصحيفة أنه ”في بريطانيا انصهرت ممرات الإقلاع، وتم إبطاء سرعة القطارات خوفا من التواء مسارات القضبان، في الوقت الذي حذّر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق في بريطانيا يمكن أن تشهد أشدّ الأيام حرارة على الإطلاق“.