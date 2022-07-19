اخبار الخليج

تقرير: موجة الحر الشديدة تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: موجة الحر الشديدة تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات

قال تقرير إخباري إن موجة الحر غير المسبوقة التي تتعرض لها أوروبا حاليا تفاقم من أزمة الطاقة في القارة العجوز، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والفوضى في الأسواق العالمية.

 

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه ”في غرب أوروبا كانت هناك مؤشرات على ما حذّرت منه السلطات الفرنسية المتمثل في الدمار الحراري، ففي ظل حرائق الغابات، تم إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من منازلهم في فرنسا“.

 

وأضافت الصحيفة أنه ”في بريطانيا انصهرت ممرات الإقلاع، وتم إبطاء سرعة القطارات خوفا من التواء مسارات القضبان، في الوقت الذي حذّر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق في بريطانيا يمكن أن تشهد أشدّ الأيام حرارة على الإطلاق“.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا