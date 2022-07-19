أسباب الجلطة الدماغية في مرحلة الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

كشف الدكتور يوري سيريبريانسكي، أخصائي أمراض القلب، أسباب حدوث الجلطة الدماغية في مرحلة الشباب.



ويشير الأخصائي في حديث إلى صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الجلطة الدماغية في مرحلة الشباب يمكن أن تحدث نتيجة "الاستعداد الوراثي، أو ارتفاع مستوى الكوليتسرول، أو نتيجة ارتفاع مستوى ضغط الدم، أو مرض السكري".

وينصح الأخصائي الأشخاص الذين لديهم في العائلة أشخاص أصيبوا بهذه الأمراض، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، بالخضوع للعلاج مدى الحياة. كما يمكن أن الإجهاد والعواصف المغناطيسية بمثابة محفز لحدوث الجلطة الدماغية.

ووفقا له، لا تؤدي الجلطة الدماغية المبكرة إلى الموت المبكر. ولا تؤثر في متوسط عمر الإنسان. ولكن هذا يتوقف على نوع الجلطة الدماغية وعواقبها. ويمكن منع حدوثها عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة بصورة دورية ومنتظمة.