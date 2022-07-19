شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لوزراء الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر مطلعة، بأن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في يونيو الماضي، عن حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.

وفي مايو الماضي، صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.