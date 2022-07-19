شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تستأنف تصدير النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف تصدير النفط الخام، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية.

وأوضحت المؤسسة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية- أن البواخر ستصل تباعا إلى موانئ التصدير، ومن المقرر أن تصل، غدا الأربعاء، ناقلة نفط إلى ميناء الزويتينة، لتحميل كمية مليون برميل من خام أبوالطفل.

وأضافت أنه سيتم وصول ناقلة "مبرمج" إلى ميناء السدرة اليوم وغدا، فضلاً عن ذلك ستصل ناقلتان لميناء رأس لانوف غدا وبعد غد، مشيرة إلى أنه سيتم تحميل ناقلة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل، وذلك خلال هذه الفترة.