شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صحفيا فلسطينيا فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، صحفيا فلسطينيًا من بلدة "دير سامت"، جنوب غرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عامر أبو عرفة (39 عامًا)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت سيارات المواطنين الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.