هكذا تسجل المكالمات على هاتف سامسونغ غالاكسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تعد سامسونغ واحدة من الشركات القليلة التي تعمل بنظام أندرويد OEMالذي يوفر وظيفة تسجيل المكالمات باستخدام تطبيق الهاتف في المناطق المدعومة. يعد تسجيل المكالمات مفيدًا بشكل لا يصدق، خاصةً عندما تريد تدوين الاتجاهات أو مناقشات الاجتماع أو المحادثات الهامة أثناء مكالمة صوتية.



فيما يلي طريقة تسجيل المكالمات الصوتية على جهاز سامسونغ غالاكسي، بحسب ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:

- افتح تطبيق الهاتف وقم بإجراء مكالمة.

- بمجرد أن تكون في محادثة نشطة، انقر فوق القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الأعلى.

- حدد تسجيل المكالمة. تشير النقطة الحمراء إلى حالة ووقت تسجيل المكالمات النشطة.

- افصل المكالمة أو افتح نفس القائمة في الأعلى لإيقاف تسجيل المكالمات.

يحفظ النظام التسجيل في وحدة التخزين الداخلية ويرسل إشعارًا بذلك. يمكنك التمرير سريعًا لأسفل من الأعلى وفتح مركز الإشعارات. تحقق من إشعار تسجيل المكالمة واضغط عليه للاستماع إلى التسجيل. عند تسجيل مكالمة، يظهر رمز ميكروفون صغير بجوار اسم جهة اتصال (أو رقم) في قائمة المكالمات الأخيرة في تطبيق الهاتف.

كيفية تسجيل المكالمات تلقائيًا على هاتف سامسونغ غالاكسي

يمكنك أتمتة عملية تسجيل المكالمات وحفظ كل مكالمة واردة وصادرة على هاتفك. يأخذ مقطع تسجيل المكالمات النموذجي قدرًا صغيرًا من التخزين (بالكيلو بايت) على هاتف غالاكسي الخاص بك. تقدم سامسونغ أيضًا خيارًا لتسجيل المكالمات تلقائيًا من جهات اتصال محددة أو أرقام غير محفوظة.

- قم بتشغيل تطبيق الهاتف وانتقل إلى قائمة لوحة المفاتيح.

- اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى وافتح الإعدادات.

- افتح قائمة تسجيل المكالمات.

- تفعيل التبديل التلقائي لتسجيل المكالمات.

- يقوم الخيار الافتراضي بتسجيل جميع المكالمات تلقائيًا.