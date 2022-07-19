شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبى، فتحى باشاغا، على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسى، وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية فى إدارة الثروة النفطية.