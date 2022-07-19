شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس بمصر المتوقعة حتى السبت المقبل ، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .

