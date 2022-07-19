شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة في دورتها العادية (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال شهر نوفمبر المقبل، لإعداد الملف التنموي والاقتصادي الاجتماعي لهذه القمة الها.

ويشتمل جدول الأعمال على العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، منها دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، واستكمال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من اجل الزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن إنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد الغير رسمي والابتكار والسياحة العربية.

وعلى الجانب الاجتماعي فيأتي الإطار الاستراتيجي لمهننة العمل الاجتماعي العربي، والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك إعلان الرياض حول الأثار المتباينة لجائحة كوفيد 19، لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات.