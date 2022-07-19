شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى: لا سلام قبل استعادة الدولة من جماعة الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع اليمنى الفريق محمد المقدشى أنه لا فرصة لإحلال السلام فى البلاد قبل استعادة الدولة من جماعة الحوثى.

وذكر المقدشي - في تصريحات، أوردتها قناة "اليمن الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات كشفت زيف جماعة الحوثي وأظهرتها على حقيقتها أمام العالم، مؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام وضرورة استعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب الحوثي.

وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على سريان الهدنة الأممية فإن جماعة الحوثي لم تبدِ حتى الآن أية نية للالتزام بتنفيذ بنودها، خاصة ما يتعلق بفك الحصار عن تعز، بل رفضت كل المحاولات والمقترحات الأممية الرامية لفتح الطرق من وإلى المدينة، وآخرها مقترح المبعوث الأممي المعدل بفتح الطرق على مراحل.