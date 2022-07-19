خبيرة تغذية تكشف خصائص الخوخ المفيدة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الخوخ يحمي القلب ويطرد السموم من الجسم.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن تناول الخوخ بصورة دورية منتظمة يعزز منظومة المناعة ويحمي من العديد من الأمراض المعدية. كما أنه يساعد على تجدد الجلد.

وتضيف، بفضل احتواء الخوخ على نسبة عالية من الألياف النباتية و البكتين، فإنه يؤثر إيجابيا في عمل جميع أعضاء و أنظمة الجسم.

وتقول، "إن الألياف الغذائية الموجودة في الخوخ، هي ألياف قابلة للذوبان وتساعد على إخراج أملاح المعادن الثقيلة والسموم من الجسم، وتخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وتزيل السوائل الزائدة من الجسم، وتضمن عمل عضلة القلب بصورة طبيعية وتخفض مستوى ضغط الدم".

وتضيف، يحتوي الخوخ على كمية كافية من البيتا كاروتين، التي تؤثر إيجابيا في حاسة البصر وتحافظ على البكتيريا المفيدة في الأمعاء. وتنصح بإزالة قشرة الخوخ قبل تناوله.

وتقول، "قشرة الخوخ ناعمة، ولكن من الأفضل إزالتها لأننا لا نعلم ما هي المواد التي استخدمت في معالجتها ولا مصدرها. ومن الصعب غسل الخوخ جيدا وبصورة صحيحة بسبب نعومته ورقته".

وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم بعدم تناول الخوخ الحلو، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية في الجهاز الهضمي، في حالة تفاقم المرض.