عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تقلص خطط الإنفاق والتوظيف بوحداتها.. ما السبب

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

قالت وكالة بلومبرج، الإثنين، إن عملاق التكنولوجيا آبل تعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق ببعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل في 2023.



وقال تقرير الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة، إن التغييرات لن تشمل كل الوحدات وإن آبل ما زالت تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة في 2023.

وتخلت أسهم الشركة، التي لم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، عن مكاسبها الأولية وتراجعت حوالي 1.6 بالمئة إلى 147.72 دولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وآبل هي أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم إلى ميتا بلاتفورمس وتسلا وعدد من البنوك الأمريكية في إطار استعداداتهم لتباطؤ اقتصادي محتمل.

وكانت محكمة في موسكو قد فرضت الثلاثاء 12 يوليو الجاري، غرامة على شركة أبل الأمريكية قدرها مليونا روبل (33900 دولار)؛ وذلك بسبب مزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية، وفق وكالة إنترفاكس الروسية.

ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.