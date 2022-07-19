شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التفجير الإرهابي في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق الواقعة جنوب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشددا على موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب.



وأعرب عن أحر التعازي والمواساة للحكومة والشعب الصومالي ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.