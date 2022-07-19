شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال إرهابيين اثنين وإحباط عملية تفخيخ دراجة نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن القبض على إرهابيين اثنين، وإحباط عملية تفخيخ درَّاجة ناريّة في محافظتي الأنبار ونينوى.



وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات نوعية واستباقية جرت في قواطع العمليات وتميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبتي الاستخبارات في الفرقتين العاشرة والسادسة عشر، من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة تابعة لقيادة القوات البرية من الفرق المشار اليها اسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في كمائن نصبت لهما بسيطرتي الشهيد يوسف - الرمادي الانبار، والشهيد سبهان - مدخل محافظة نينوى".



وأضافت، إن "احدهما عمل كعنصر أمني لعصابات داعش الارهابية"، مشيرة إلى أن "الارهابيينِ مطلوبان للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمهما لجهة الطلب اصوليا".



وأكدت أن "القوة ذاتها تمكنت أيضا وبعملية استباقية من دهم مخبأ يضم دراجة نارية في قرية الكراغول شمالي الرطبة كانت معدة للتفخيخ بقصد تنفيذ عملية إرهابية بها"، موضحة ان "مفارز الجهد الهندسي باشرت برفع الدراجة وتفجيرها تحت السيطرة".