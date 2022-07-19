نوكيا تُعيد إحياء أيقونتها 8210.. شاهد النسخة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نوكيا تعيد إحياء أيقونتها 8210.. شاهد النسخة الجديدة

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت شركة نوكيا عن إعادة إحياء أيقونتها 8210 تحت اسم 8210 4G.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتفها الجوال 8210 4G الجديد ينبض بداخله المعالج Unisoc T107 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 48 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 ميجابايت.

وتم تجهيز الهاتف الجوال 8210 4G بشاشة QVGA قياس 2.8 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة وضوح 0.3 ميجابيكسل.

ويتوفر الهاتف الجوال 8210 4G الجديد بالألوان الأحمر والأزرق والرملي بسعر يبلغ نحو 80 يورو.

شركة نوكيا

وشركة نوكيا هي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية متعددة الجنسيات مقرها في إسبو، فنلندا.

ويعتبر منتجها الرئيسي هو الهواتف النقالة حيث تقدم الشركة أيضا خدمات الإنترنت ومنها التطبيقات، الموسيقى، الوسائط الرقمية والرسائل.

كما تقدم نوكيا خدمات الخرائط الرقمية والملاحة المجانية من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، نافتك، وخدمات ومعدات شبكات الإتصال لمزودي الخدمة من خلال شبكات وحلول نوكيا.

وكانت نوكيا أكبر بائع للهواتف النقالة من 1998 حتى 2012. لكن حصتها من السوق عانت خلال السنوات الخمس الماضية من التراجع نتيجة لتزايد استخدام الهواتف الذكية من باعة آخرين (آيفون من أبل والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل بشكل رئيسي).