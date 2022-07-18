إحالة كويتيين لمحكمة الجنايات بسبب إعادة نشر تغريدة مخالفة للقانون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات

أحالت النيابة العامة في الكويت، الاثنين، إلى محكمة الجنايات، متهم بسبب تغريدة مخالفة للقانون، كما أحالت للمحكمة عددا من ”المرتوتين“، أي مغردي الريتويت، بعد التحقيق معهم، بسبب تأييدهم للتغريدة.



ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، عن مصدر وصفته بالمطلع، مطالبته النيابة بمعاقبة المتهمين على اعتبار أنهم مؤيدون لما جاء في التغريدة المخالفة للقانون، التي رصدتها وزارة الداخلية.

وحسب الصحيفة، فإن المحاكم تنظر إلى هذه القضايا بحسب ظروفها ووقائعها وتكييفها القانوني.