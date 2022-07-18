رئيس الخطوط القطرية: "وباء" العمل من المنزل يغذي فوضى السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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قال رئيس الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، يوم الإثنين، إن ”وباء“ العمل من المنزل ساهم في نقص في العمالة يلقي الكثيرون باللوم عليه في عرقلة السفر في أوروبا هذا الصيف.



ويواجه قطاع الطيران صعوبة في تأمين العاملين اللازمين للتعامل مع قفزة في السفر الجوي بعد الجائحة، ما يدفع مطار هيثرو في لندن إلى فرض قيود على السعة الاستيعابية لتفادي تأجيلات، وهو تحرك أدى إلى خلاف علني مع شركة طيران الإمارات التي مقرها دبي.

وامتنع الباكر خلال حديثه إلى الصحفيين في معرض فارنبوروه الجوي عن التعقيب بشكل مباشر على هيثرو، حيث هو عضو في مجلس المديرين، ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة 20% في المطار الأكثر ازدحاما في بريطانيا، وقال: ”نواجه نفس المشكلة في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا“.