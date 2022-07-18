"أوفربوت".. زوارق فرنسية طائرة تحلق فوق الماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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ينتشر نوع جديد من الزوارق الصغيرة ”الطائرة“ على شواطئ ”سيت“ في منطقة ”كوت دازور“ الفرنسية، وهي زوارق جديدة من تصميم فرنسي يتم تأجيرها للمصطافين، وتمكن مستعمليها من الإحساس بأنهم يحلقون فوق الماء.



ويسلط تقرير نشره موقع ”20 دقيقة“ الضوء على ”أوفربوت“، هذا الابتكار الفرنسي الصنع، وهو نوع جديد من الزوارق مزوّد بمحرّك كهربائي صغير وبأربع أرجل يجعل من شكله وكأنه يحلّق فوق سطح الماء، ويعطي الانطباع لراكبه بأنه يتزلج.

والزورق الجديد من تصميم شركة ”نيوسيون“ الفرنسية، وهي صديقة للبيئة ولا تشتغل بالطاقة الملوثة، وإضافة إلى ذلك فإن هذا القارب مزوّد بأجنحة تحت الماء تسمح له بالارتفاع 80 سنتمترا عندما ينطلق.