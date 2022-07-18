شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: قرار بحظر وتقييد التجمهر والمسيرات بمحلية كسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن لجنة أمن ولاية كسلا (شرق السودان) أصدرت قرارا في اجتماع طارئ اليوم الاثنين برئاسة والي الولاية المكلف خوجلي حمد عبد الله، بحظر وتقييد التجمهر والمسيرات بالطرق والأماكن العامة بأحياء محلية كسلا وأسواقها المختلفة، والتي يُحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا اليوم.

ويسري الأمر داخل حدود محلية كسلا، التي شهدت أعمال شغب، اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك إلى حين صدور أمر آخر.

وحذر القرار كل شخص يخالف هذا الأمر، من العقاب بموجب أحكام القانون الجنائي.

في سياق منفصل، أكد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها، مشددا على أنها في أفضل حالاتها لتأمين السودان ومقدراته، وأنها لن تفرط في أمن البلاد أو تماسكها.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، تلقى تهاني عيد الأضحى بهيئة الأركان بالخرطوم، من أعضاء هيئة الأركان وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام والضباط برتبة الفريق ومدراء الأفرع والإدارات وقادة الوحدات بالعاصمة.

وتمنى الحسين أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار في ظل وجود قوات مسلحة أكثر قوة ومنعة، موضحا أن القوات المسلحة تتابع الأوضاع في المناطق المتأثرة بتداعيات الأحداث الأخيرة وتعمل على احتواءها بالتنسيق مع لجان الأمن.

وأعرب عن أسفه لما حدث بإقليم النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، مشددا على عدم السماح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

وثمن التنسيق بين لجان أمن الولايات وقيادات الفرق لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا استعداد قيادة القوات المسلحة لدعم قواتها ومساندة القوات النظامية الأخرى لمجابهة التحديات الماثلة.