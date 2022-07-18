رسميا.. إطلاق نسخة الويب من "سناب شات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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أطلقت شركة ”سناب“ الأمريكية للكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي نسخة الويب من تطبيق الفلاتر الشهير الخاص بها ”سناب شات“، لتحظى بالميزات الأساسية نفسها المتوفرة بتطبيق الهواتف الذكية.



ويمكن لمستخدمي ”سناب شات“ التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وإضافة نص ورسومات وإرسالها إلى المتلقين، وتُعرف الصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر التطبيق على أنها ”لقطات“.

وأعلنت الشركة الأمريكية، الإثنين، أنها تقدم نسخة الويب من تطبيقها للويب للسماح للمستخدمين بإرسال اللقطات والدردشة مع الأصدقاء عبر مكالمات الفيديو، وكل ذلك من أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم.