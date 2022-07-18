تطورات جديدة بشأن نقل جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات

تعيش أسرة الصيدلي المصري أحمد حاتم، الذي قتل قبل أيام في مدينة سكاكا السعودية، حالة من الترقب والانتظار لوصول جثمانه إلى بلده.



وكشف عبد النبي عبد العال محروس، خال الصيدلي المغدور، تفاصيل جديدة بشأن نقل الجثمان إلى مصر.

وقال “محروس” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين، إنه ”عقب انتهاء تصاريح الدفن، فإن الحجز على إحدى الطائرات لنقل الجثمان يتطلب مزيدا من الإجراءات وهذا ما يعطل نقل الجثمان إلى مصر حتى الآن“.

وأضاف أن ”الأسرة استطاعت بالتعاون والتنسيق مع قنصلية مصر في السعودية إنهاء كافة التصاريح لنقل الجثمان خلال الأيام الماضية، لكن حجز الطائرة التي ستنقله كان هو العائق الوحيد“.

وحول دفن الجثمان، أشار الخال إلى أن ”الأسرة أنهت كافة استعداداتها لدفن نجل شقيقته في مقابر قرية كفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث مسقط رأس المجني عليه“.

وأكد أن ”حتى مساء اليوم الإثنين لم تتأكد الأسرة تماما من موعد وصول جثمان فقيدها المغدور إلى أرض الوطن“.

وأوضح أن ”الجثمان لا يزال حتى اللحظة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى في السعودية“.

وكانت نقابة الصيادلة قد نعت في وقت سابق أحمد حاتم ماضي (33 عاما)، الذي قتل الأسبوع الماضي أثناء عمله في مدينة سكاكا السعودية