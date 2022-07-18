إسبانيا.. السماح للنساء قصيرات القامة بالالتحاق بالشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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قضت أعلى محكمة في إسبانيا اليوم الإثنين، بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة.



وقالت المحكمة إن ”هذا الشرط يتضمن تمييزا“، وستتمكن بذلك النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.

وألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 1.60 متر بحكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017، لأنها كانت أقصر بأربعة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.