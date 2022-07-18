شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالي يؤكد على شراكة أكثر قوة مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو،أن سلطات بلاده عملت على الفور بكل ما في وسعها لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال دي مايو في تغريدة على منصة (تويتر) اليوم الاثنين"إن هذا العمل يؤتي ثماره بعد أسابيع قليلة من بداية الأزمة، وأصبحت الجزائر اليوم أول مورد لنا، وذلك بفضل وصول 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي" في إشارة إلى إعلان (سوناطراك) يوم الجمعة الماضي،وفقا لوكالة أنباء أكي الإيطالية.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية "فنمضي قدما في شراكة أكثر قوة بشكل مطرد".

شارك وزير الخارجية الإيطالي ضمن وفد بلاده في القمة الجزائرية-الإيطالية التي استضافتها الجزائر العاصمة اليوم الاثنين.