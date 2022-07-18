شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى يوجه بضرورة الإسراع بتقديم العون للنيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، بضرورة الإسراع بتقديم العون الإنسانى للمتضررين من الأحداث التى شهدتها ولاية النيل الأزرق (جنوبى جمهورية السودان)، التى شهدت أعمال عنف سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.

ودعا كباشي، خلال رئاسته اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار إير وعدد من ممثلي الوزارات، إلى الحكمة وضرورة ضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وإعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف، مؤكدا أهمية الحوار، وضرورة الاهتمام بقضايا الإقليم والتنمية المجتمعية.

وأعرب عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، عن أمله في استباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

في غضون ذلك.. قال وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور جراهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش الأوضاع الإنسانية بولاية النيل الأزرق، على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية، مؤكدا الاستعداد التام لجميع المشاركين في الاجتماع، لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.

وأشار إلى تسيير طائرة من الخرطوم اليوم، محملة بمواد إغاثية ومتطلبات الإيواء والمساعدات الصحية والغذائية لولاية النيل الأزرق.

وناشد عبد القادر، منظمات المجتمع المدني والعون الإنساني، تقديم الدعم اللازم والمعونات الإنسانية، داعيا مواطني الولاية، إلى العمل على تجاوز هذه الظروف والاتجاه نحو الزراعة والإنتاج ونبذ العنف القبلي والمجتمعي.