شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية: بمجرد انتهاء زيارة بايدن صادقت إسرائيل على خطط للاستيلاء على مزيد من الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الاثنين، إنه بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى المنطقة، أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مُخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضى مُحافظتي بيت لحم ورام الله وذلك بهدف إقامة 30 وحدة استيطانية.

وأضاف أشتية ،خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أنه يدعو الإدارة الأمريكية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي من شأنها تقوض حل الدولتين.

وأكد أشتية أن مجلس الوزراء يقف خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وموقفه القوي والشجاع والثابت الذي عبر عنه أثناء الاجتماع مع الرئيس الأمريكي في بيت لحم يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أشتية أن موقف الرئيس أبو مازن يصون الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال، والحرية، والاستقلال، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بضرورة وقف الاستيطان فورًا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.