شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى يصل الجزائر فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الاثنين، إلى الجزائر فى زيارة رسمية.

وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائرى رئيس الحكومة الإيطالية بمقر الرئاسة لإجراء محادثات ثنائية، قبل أن يفتتح دراجي برفقة نظيره الجزائري اجتماع منتدى الأعمال (الجزائرى – الإيطالى) الذى سينطلق اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

يذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية لرئيس الحكومة الإيطالية إلى الجزائر خلال 3 أشهر، وتأتي بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية وإطلاق منتدى رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

يشار إلى أن الجزائر أعلنت، الجمعة الماضية، زيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بـ4 مليارات متر مكعب إضافية، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.