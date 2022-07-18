شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير شئون القدس.. ويؤكد: لا بد من تعزيز صمود الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير شؤون القدس الفلسطيني الدكتور فادى الهدمى، اليوم الاثنين، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وبحسب بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول أوضاع مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال.

واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني، متناولاً المحاولات المستمرة للحكومة الإسرائيلية التضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة وحصاره بالمستوطنات، فضلاً عن السعي إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً عبر تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسياً واقتصادياً ومعنوياً، ومشدداً على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، ومضيفاً أن ممارسات الاحتلال في المدينة تُهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة.