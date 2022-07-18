شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يصل إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم الإثنين، إلى قصر الإليزيه الفرنسي، للقاء نظيره إيمانويل ماكرون.

وحسب موقع العين الإخبارى، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمس الأحد إلى باريس، في مستهل زيارة دولة يُتوقع أن تشهد توقيع صفقات في مجالات الطاقة والنقل.

وسبق أن قالت وكالة أنباء الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس الفرنسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما يناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.