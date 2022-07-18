أعراض وأسباب التهاب الجلد الحفاضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

التهاب الجلد الحفاضي “diaper dermatitis” هو التهاب يصيب منطقة الحفاض لدى الأطفال الرضع.



وأوضحت أخصائية الأمراض الجلدية الألمانية البروفيسورة ريجينا فولستر-هورست، أن أسباب حدوث التهاب الجلد الحفاضي تكمن في المناخ الدافئ الرطب في الحفاض والاحتكاك وملامسة الجلد للبراز والبول، ما يسبب انتفاخ الطبقة العليا من الجلد، ومن ثم يصبح حاجز الجلد أكثر نفاذا، وبالتالي يمكن أن تحدث العدوى البكتيرية بسهولة.

وأضافت فولستر-هورست أن أعراض التهاب الجلد الحفاضي تتمثل في الاحمرار والالتهاب والطفح الجلدي، مشيرة إلى أنه يمكن تخفيف المتاعب بواسطة كريمات أو مراهم مرطبة تحتوي على الزنك.

ولتجنب الإصابة بالتهاب الجلد الحفاضي من الأساس، ينبغي تغيير الحفاض كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، مع مراعاة تنظيف منطقة الحفاض بواسطة مناشف تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة والكحول، تجنبا لتهيج الجلد.

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب في حالة ظهور بثور صديدية وحدوث تغيرات في منطقة أخرى من الجلد.