تقرير يكشف أن فرنسا تتأهب لتسجيل درجات حرارة قياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استعدت فرنسا، الإثنين، لما قد يصبح واحداً من أشد الأيام حرارة، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق ساحلية تجتذب السياح.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان: "ذروة هذه الموجة الحارة متوقعة اليوم الإثنين"، وتنبأت بدرجات تتراوح بين 40 و42 درجة و"أعلى من ذلك في بعض المناطق" على الساحل الغربي المطل على المحيط الأطلسي.

وأضافت: "قد يصبح هذا اليوم من أشد الأيام المسجلة حرارة في فرنسا".

وسيتضح في وقت لاحق اليوم ما إذا كانت البلاد ستسجل رقماً قياسياً جديداً لمتوسط درجات الحرارة على مدار اليوم، والذي يبلغ الآن 29.4 والمسجل خلال موجات الحر التاريخية لعامي 2003 و2019.

ويمكن رؤية أعمدة من الدخان الكثيف من الشواطئ الشهيرة على المحيط الأطلسي قرب كثبان بيلا الرملية القريبة من أركاشون حيث أدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى تأجيج حرائق الغابات.

وأرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانان ثلاث طائرات إضافية لإسقاط المياه إلى المنطقة.

وقالت السلطات المحلية على تويتر صباح اليوم الإثنين إن الحرائق في المنطقة أتت على 34595 فدانا، مضيفة أن هناك تقارير عن وقوع إصابات.

وأصدرت فرنسا، أمس الأحد، إنذارات حمراء، وهو أعلى مستوى ممكن، لعدة مناطق مع حث السكان على "توخي الحذر الشديد".