احذر.. النظام الغذائي لمرضى حصوات الكلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

يجب على مرضى حصوات الكلى تعديل نظامهم الغذائي، لتجنب المتاعب والحيلولة دون زيادة حجم الحصوات.



وقال المركز الاتحادي للتغذية إنه في حالة حصوات الكلى المحتوية على الكالسيوم، وهي الأكثر شيوعا، ينبغي تناول الملح باعتدال؛ حيث يؤدي استهلاك الملح إلى دخول المزيد من الكالسيوم إلى البول. لذلك يجب على المرضى عدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يومياً.

وفي حالة حصوات الكلى المحتوية على أكسالات الكالسيوم، ينبغي أيضاً تجنب الأطعمة الغنية بالأكسالات أو تناول كميات صغيرة فقط.

ويوجد الكثير من الأكسالات في المكسرات والأطعمة المحتوية على الكاكاو والسبانخ والسلق والبنجر.

وفي حالة حصوات حمض اليوريك، يتعين على المرضى الإقلال من اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية؛ لأنها غنية بمادة "البيورين"، التي يتم تفكيكها في الجسم إلى حمض اليوريك. لذلك، يمكن للنظام الغذائي منخفض البيورين أن يخفض مستوى حمض اليوريك في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لترين ونصف اللتر يوميا موزعة على مدار اليوم، ومن الأفضل لهذا الغرض شرب الماء وشاي الأعشاب غير المحلى، مع الإقلال من عصائر الفواكه والمشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الغازية.