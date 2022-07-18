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الصحة اليمنية: لقاحات فيروس كورونا آمنة ومتوفرة بالمجان

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القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن لقاحات فيروس كورونا بالبلاد آمنة ومتوفرة بالمجان.

وطالبت الوزارة - وفقا لقناة "اليمن" الفضائية اليوم الاثنين، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل ازدياد ملحوظ فى أعداد المصابين.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية المتبعة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس التاجى، داعيا إلى التوجه للمرافق الصحية لأخذ اللقاح الخاص بالفيروس باعتباره الأكثر تحصينا من مخاطر الإصابة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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