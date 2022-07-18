شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يستدعي الناخبين لانتخابات محلية جزئية ١٥ أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الناخبين للتصويت من أجل انتخابات محلية جزئية لأعضاء المجالس الشعبية لعدد من البلديات.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أنه وفقا للدستور الجزائري، وقع تبون قرارا رئاسيا يستدعي بموجبه الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية لبلديات: فرعون، مسيسنة، توجة، وأقبو، بولاية بجاية (على بعد ٢٥٠ كلم شرق الجزائر العاصمة)، وبلديات: آيت محمود وآيت بومهدي، بولاية تيزي وزو (شرقي الجزائر العاصمة)، مشيرة إلى أنه تم تحديد تاريخ إجرائها يوم ١٥ أكتوبر المقبل.

وبحسب البيان، تضمن القرار الرئاسي أيضا البدء في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من ٢٠ إلى ٢٨ يوليو المقبل.

يذكر أن الجزائر تنقسم رسميا إلى ٥٨ ولاية؛ التي تنقسم بدورها إلى 553 دائرة، وتنقسم هذه الدوائر إلى ١٥٤١ بلدية.