شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجيبوتي يقلد نظيره الصومالي أرفع وسام شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي أرفع وسام شرف تمنحه الحكومة الجيبوتية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؛ لدوره في تعزيز الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالي والوفد المرافق خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الجيبوتي في القصر الرئاسي على شرف حسن شيخ محمود.

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للرئيس الجيبوتي وشعبه على منحه وسام الشرف وكرم وحفاوة الاستقبال الذي حظي به، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي بداية لتعزيز العلاقات الثنائية.