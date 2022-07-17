شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود تحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الأحد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج وناقش معه التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.



وذكرت قناة (اليمن) أن وزير الخارجية أكد، خلال اللقاء، وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.



كما أكد استعداد الحكومة اليمنية للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل المواطنين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى، مشددا في الوقت نفسه على أن قضية تعز واستمرار حصار الحوثيين للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.



وأوضح بن مبارك أن التعامل السلبي لجماعة الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية المليشيا لاستحقاقات السلام، ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام.



من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.