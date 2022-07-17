شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي مقتل عنصرين من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم الأحد، في عملية عسكرية جرت في منطقة "دوحدا جوبا" بالصومال.



وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية نفذتها وحدات من قوات الكوماندوز "دنب" للجيش الصومالي، ولم تسفر العملية عن أي خسائر في صفوف المدنيين.



يذكر أن قوات الجيش الصومالي قد كثفت، خلال الفترة الأخيرة، عملياتها العسكرية الهادفة إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.