ما هي طريقة التواصل مع رقم غير مسجل على الواتساب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في مراسلة شخص آخر عبر تطبيق واتساب دون أن يسجل رقمه؛ لكن يمكن فعل ذلك بسهولة من خلال تطبيق “هاي واتساب”.



ويسمح هذا التطبيق بإرسال رسالة شخص أو عدة أشخاص في آن واحد، دون الحاجة إلى تسجيل أرقامهم على هاتفك، وسرعان ما ستتوجه الرسالة إلى هذا الشخص دون أن يتم حفظ رقمه على هاتفك.

ويساعد هذا التطبيق أصحاب الأعمال في التواصل مع عملائهم، وعرض عليهم عروضهم بطريقة سهلة دون الحاجة لتسجيل أرقامهم، أو الاضطرار إلى إنشاء مجموعة لإرسال الرسالة.

كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إرسال رسالة نصية لأي رقم غير مسجل على الواتساب، عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي، وهذا من خلال الضغط على لينك مراسلة لأي جهة على الواتساب.