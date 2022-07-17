ما هي أسعار وجبات ماكدونالدز مصر بعد الزيادة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يبدو أن وجبات ماكدونالدز قد طالها التضخم حيث عدلت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المعروفة عالميا أسعار وجباتها في مصر.



وارتفع سعر وجبة الشير بوكس، بنحو 40 جنيها، ليصبح بـ165 جنيها، مقابل سعرها القديم 123جنيها، بينما سجل سعر جراند شير بوكس زيادة بنحو 60 جنيها ليسجل 235 جنيها، بدلًا من 176 جنيها.

وسجل سعر وجبة بيج ماك الوسط 78 جنيها، مقابل سعرها في بداية العام نحو 52 جنيها، بزيادة 26 جنيها، بينما زاد سعر وجبة بيج ماك كبير، ليسجل 88 جنيها، بدلًا من 59 جنيها، بزيادة 29 جنيها.

وزاد سعر وجبة بيج تيستي الوسط، بنحو 30 جنيها، ليصل إلى 123 جنيها مقابل 92 جنيها، وسجل سعر وجبة بيج تيستي الكبيرة، نحو 133 جنيها، بدلًا من 99 جنيها، بزيادة 34 جنيها، وسجل سعر وجبة دوبل بيج تيستي الكبيرة 149 جنيها، بدلًا من127 جنيها، بزيادة 22 جنيها.

وارتفع سعر ساندوتش دوبل بيج تيستي ليسجل 103 جنيهات، بدلًا من 90 جنيها، وسجل سعر ساندوتش بيج تيستي 88 بدلًا من 68 جنيها.

وبالنسبة لأسعار المياه والمشروبات؛ زاد سعر المياه المعدنية الصغير 12 بدلا من 8 جنيهات، وزادت أسعار المياه الغازية (الكانز) لتسجل 30 جنيها بدلا من 18 جنيها، وسعر الميلك شيك بـ 35 جنيها بدلًا من 24 جنيها، وسجل سعر آيس كريم صنداي 25 جنيها بدلًا من 15 جنيها.

خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.

وقفزت أرقام التضخم في المدن المصرية متأثرة باستمرار قفزات أسعار الغذاء العالمية، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13.2% في يونيو/حزيران على أساس سنوي من 13.5% سجلها التضخم في مايو/أيار الماضي وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل/نيسان 2019.

وكان التضخم قد سجل 13.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس/آذار.