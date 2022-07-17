شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، داعية المواطنين إلى تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -" إنه ما يزال الالتزام شبه معدوم فيما يخص الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح".

من جهة أخرى، أوضح سيف البدر أن وزارة الصحة العراقية هي جزء أساسي من بعثة الحج، حيث إن البعثة الطبية رافقت الحجيج منذ الأيام الأولى لموسم الحج في كل المنافذ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مركز صحي مؤقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة تم افتتاحها لمتابعة الحالات الصحية وتقديم الرعاية الطبية، مؤكداً استمرار عمل البعثة في المنافذ الحدودية حتى الآن.