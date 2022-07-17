شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الملك سعود تفتح التسجيل في الدبلومات.. ما هي الشروط؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت جامعة الملك سعود في السعودية، الأحد، عن فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المميز بمقابل مالي للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.



ونشرت جامعة الملك سعود عبر حسابها بموقع "تويتر"، رابطًا يشمل كل ما يريد الطلاب معرفته عن البرنامج وتكلفة الدبلومات والتسجيل من خلاله http://darpc.ksu.edu.sa.

وأوضحت الجامعة أن الطالب الراغب في التقديم عليه القيام بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه، مؤكدة ضرورة ملئها بدقة حيث يعد الطالب مسؤولاً عن صحة المعلومات التي يدونها.

وأكدت جامعة الملك سعود أن حسن اختيار التخصص من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها كل العناية والاهتمام قبل دفع الرسوم، على أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

شروط ومعايير القبول

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

- عدم قبول أي طالب سبق قبوله وانتظامه بالجامعة، لكن يمكن النظر في إعادة قيد من انقطع أو انسحب من الجامعة، إذا تقدم لذلك خلال 4 فصول دراسية من تاريخ طي القيد أو الانسحاب من الجامعة.

- لا يتم قبول الطلبات المقدمة من حاملي درجة البكالوريوس للتقديم من جديد لمرحلة بكالوريوس أخرى.

- عدم قبول أو تحويل متقدم كان مفصولًا من جامعة لأسباب تأديبية.

وقالت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود عبر حسابها على "تويتر": "إيمانا منا بأهمية المرحلة الجامعية في تزويد الطالب بالعلم والمعرفة والمهارات الأساسية وتهيئته لسوق العمـل، وحرصا على توفر المعلومات اللازمة والتي تساعد الطالب في تحديد مسار قبوله وتخصصه، يسرنا أن نضع بين أيديكم دليل القبول للمرحلة الجامعية (دبلوم مشارك بكالوريوس) للعام الجامعي 1444 هـ بجامعة الملك سعود".

وبحسب العمادة "تشمل معايير القبول للطلاب والطالبات، والتخصصات المتاحة لدرجات الدبلوم والمشارك والبكالوريوس، ومعايير التخصيص بعد إنهاء الطالب لبرنامج السنة الأولى المشتركة في بعض التخصصات. وقد حرصت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة شؤون القبول والتسجيل على أتمتة وتسهيل وتيسر إجراءات القبول بما يحقق رفع مبدأ الكفاءة الداخلية وتوفي الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم. ونسعد دائما بالاستماع إلى مقترحاتكم وملاحظاتكم والتي تسهم بـإذن الله- في تطوير سياسات وإجراءات القبول بالجامعة".

خطوات التقديم للقبول في جامعة الملك سعود

بعد أداء الطالب الراغب في الالتحاق بجامعة الملك سعود الاختبارات المطلوبة والمعدة من قبل المركز الوطني للقياس وظهور نتائجه، يتعين عليه اتباع الخطـوات الآتية للتقديم:

1- الاطلاع على التخصصات المتاحة للتقديم وشروط ومعايير القبول بالجامعة على موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد على الرابط التالي:

الطلاب: https://www.rbu-admit.edu.sa/

الطالبات: https://www.rgu-admit.edu.sa/

2- الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة القبول الإلكتروني الموحد على أحد الرابطين المذكورين أعلاه - حسب الجنس- وفقا للجدول الزمني المعلن.

3- تعبئة استمارة طلب الالتحاق خلال فترة القبول الموضحة بالجدول الزمني.

4- إدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات مع التأكد من ترتيب الرغبات بعناية واهتمام، حيث يزيد ذلك من فرصة القبول في إحدى الجامعات المشركة في القبول الإلكتروني الموحد أو الكليات التقنية بمنطقة الرياض.

5- التأكد من حفظ الرغبات المدخلة قبل الانتقال من صفحة الرغبات، وكذلك عند إجراء أي تعديلات لاحقة على البيانات المدخلة.

6- أهمية الاطلاع على الجدول الزمني للقبول الإلكتروني الموحد لمعرفة المواعيد الخاصة بالتقديم على البوابة، والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب ذلك، وإعلان النتائج وتأكيد القبول.

7- بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيا وفق معايير القبول المعلنة وحسب ترتيب الرغبات وتوفر المقاعد، وشروط القبول للكليات في الجامعات والكليات التقنية في منطقة الرياض للطلاب وفي مدينة الرياض للطالبات.

8- بعد إعلان نتائج الفرز، يدخل الطالب على حسابه في موقع القبول الموحد ويؤكد رغبته في القبول في التخصص المرشح فيه (يجب الانتباه أن عدم تاكيد الرغبة يسقط حق الطالب في الترشيح).