شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى تفجير إرهابى بمدينة جوهر جنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر تفجير إرهابي صباح اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون حكوميون في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوب الصومال .

وحسب موقع العين الإخبارى، فقد نُفذ التفجير، الذي يرجح أن حركة "الشباب" الإرهابية تقف وراءه، بواسطة شاحنة ملغومة.

وقد استهدفت الشاحنة فندقا وسط مدينة جوهر، يقيم فيه مسؤولون من ولاية هيرشبيلي.

وتقع جوهر على بعد 90كيلو متر شمالي العاصمة الصومالية مقديشو.

وأظهرت لقطات مصورة تم تدوالها على التواصل الاجتماعي، وقوع أضرار جسيمة جراء تفجير الفندق.

ولم تعلق السلطات الصومالية على المستوى الفيدرالي والإقليمي حتى الآن ( 9:30 بتوقيت جرينتش) على الحادث الإرهابي.

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن غالبا ما تنفذ حركة الشباب مثل هذه التفجيرات.