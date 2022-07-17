شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: وضع خطة تشغيلية لموسم العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، القيادات بالرئاسة، بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة.

وقال السديس، وفق "عكاظ"، إن دورنا في الرئاسة الاستعداد المبكر لاستقبال المعتمرين والقاصدين وتهيئة جميع الخدمات.

وأكد على القيادات الإدارية والميدانية في الرئاسة بالتجهيزات المبكرة، ووضع الخطط التشغيلية، ومد جسور التعاون مع الجهات المشاركة في خدمة زوّار وقاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ذلك.

وكانت وزارةالحج والعمرة قد أعلنت ، الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ.

وأوضحت الوزارة، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.