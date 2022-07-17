اخبار الخليج

وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء (واس) اليوم الأحد - أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67 ألفا و366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات، كما استقبل مركز حجاج البر 4 آلاف و619 حاجا، بينما وصل 1805 عبر قطار الحرمين السريع.


وطبقا للإحصائية، فقد غادر 22 ألفا و744 حاجا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7 آلاف و347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 51 ألفا و76 حاجا أمس.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا