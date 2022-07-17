شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67 ألفا و366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات، كما استقبل مركز حجاج البر 4 آلاف و619 حاجا، بينما وصل 1805 عبر قطار الحرمين السريع.



وطبقا للإحصائية، فقد غادر 22 ألفا و744 حاجا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7 آلاف و347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 51 ألفا و76 حاجا أمس.